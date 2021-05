Umrl 1. maja sredi ceste: policija razkriva, kaj se je zgodilo

V soboto je ob 4.13 na cesti Koper–Dragonja približno 500 metrov pred naseljem Dragonja prišlo do prometne nesreče, v kateri je umrl 72-letni državljan Nemčije.Policisti so ugotovili, da je moški v blagem desnem ovinku z vozilom zapeljal levo v obcestni jarek in tam obstal. Po oceni zdravnika je umrl zaradi zastoja srca. Odrejena je bila sanitarna obdukcija. To je sporočilaiz PU Koper.V vozilu je bila še 70-letna državljanka Nemčije, ki pa ni bila poškodovana.