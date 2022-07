Umrl je Vlado Mandić, dolgoletni predsednik soboške obrtne zbornice

Iz družinskih krogov in Območne obrtno – podjetniške zbornice (OOZ) Murska Sobota so sporočili žalostno novico, da je po dolgotrajni hospitalizaciji, zaradi zahrbtne in hude bolezni, v 68. letu starosti bitko za življenje izgubil dolgotrajni zlatarski mojster in predsednik OOZ Murska Sobota, Vlado Mandić, ki je bil rojen 16.6.1955. Dolgoletni soboški zlatar in predsednik tamkajšnje območne obrtno-podjetniške zbornice, je boj za življenje izgubil včeraj, v sredo, 27. julija v murskosoboški bolnišnici.

»Globoko pretreseni in z neizmerno žalostjo vam sporočamo, da je včeraj umrl predsednik OOZ Murska Sobota gospod Vlado Mandić. S svojim predanim delom na področju obrti in podjetništva v lokalnem in širšem okolju je pustil neizbrisen pečat. Pogreb bo v ožjem družinskem krogu. Žalna knjiga je odprta na OOZ Murska Sobota, od petka, 29.7.2022 med 8.00 in 15.00 uro,« so sporočili iz OOZ Murska Sobota. Njegova hčerka Mojca Mandić, ki tudi nadaljuje poslanstvo družine Mandić v zlatarski branži, ki traja že pol skoraj pol stoletja, pa je na družbenem omrežju pripisala: »Najboljši obrtnik, zlatar, prijatelj, mož, oče in dedek naših dveh sončkov! Najraje te imamo in pogrešamo te neskončno! Hvala ti iz srca za vse! Počivaj v miru. Tvoja družina.«

Sicer pa ne gre prezreti, da je bil Vlado Mandić z dvaindvajsetimi leti eden najmlajših samostojnih obrtnikov v nekdanji Jugoslaviji, ko so v stari stanovanjski hiši v Kocljevi ulici v Murski Soboti odprli Zlatarstvo Mandić, ki na isti lokaciji deluje še danes.

SONY DSC FOTO: Osebni arhiv

Bralci Slovenskih novic se uglednega zlatarja Vlada Mandića gotovo spomnijo tudi, da je vrsto let nagrajeval najlepše velikonočne pirhe, ki jih izbiramo v našem mediju.