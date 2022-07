Tragedija v družini Hlebš: zaradi nesreče umrla znani slikar in njegova soproga

Za posledicami nesreče je umrl slikar Vinko Hlebš, član Dunajskega društva prijateljev umetnosti, Društva Kranjskih likovnih umetnikov in Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov. Žalostno novico sta na facebooku sporočili njegovi hčerki.

»Z veliko žalostjo sporočamo prijateljem, znancem in ljubiteljem Vinkove umetnosti, da je naš oče umrl 2.7.2022 za posledicami prometne nesreče, ki se je zgodila 18.6.2022. Na ta dan je pijani voznik zapeljal na nasprotni pas ceste. Njegova žena, naša zlata mama je umrla na mestu nesreče, oče pa dva tedna kasneje zaradi hudih poškodb. Zelo težko je sprejeti dejstvo, da jih več ni, ostaja pa samo tolažba, da sta skupaj nekje na lepšem. Vedno bosta ostala v naših srcih, Vinko pa bo živel večno v svojih prečudovitih slikah polnih optimizma in življenjske radosti. Nadaljevale bomo s promocijo in objavo njegovih del. Hvala za vse izrečene besede tolažbe v teh težkih dneh. Hčerke Marijana, Urška in Eva z družinami.«

Hlebš se je izobraževal v likovnih tečajih v Kranju, pri akademskem slikarju Stanetu Kregarju in v Ljubljani pri dr. Milanu Batisti. Slikati in risati je začel na pobudo starejšega brata, ki mu je kupil prvo slikarsko opremo. Pogosto je upodabljal povečane detajle bogatega rastlinskega sveta, saj je, kot je povedal sam, življenje povezoval z rastlinami. Največkrat se njegovo slikarstvo umešča med futuristični realizem. Prvo razstavo je imel konec 60. let, nato pa prek 86 samostojnih in 150 skupinskih razstav.