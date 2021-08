Umrl je med nabiranjem gob?

Na skrajnem severovzhodu države se nadaljuje žalostni prvi vikend v letošnjem avgustu. Po tragediji na pomurski avtocesti, med Mariborom in Pernico, kjer je včeraj okoli poldneva umrla 85-letna sopotnica v osebnem avtomobilu, ter sinočnji utopitvi 50-letnika v gramoznici v Krogu pri Murski Soboti je danes prišlo do novega žalostnega dogodka. V Odrancih so namreč domači že od jutranjih ur pogrešali starejšega moškega, ob 18.16 pa so ga žal našli mrtvega.



Pod vodstvom policije so pri iskanju sodelovali tudi gasilci PGD Odranci. Po naših neuradnih, a zanesljivih podatkih je 75-letnik že zjutraj odšel v gozd, kjer je iskal gobe. Tam naj bi mu postalo slabo in zaradi zdravstvenih težav, domnevno srčnega infarkta, umrl. Ko so ga našli in je dežurni zdravnik potrdil smrt, je bila odrejena tudi sanitarna obdukcija, ta pa bo potrdila dejanski vzrok smrti.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: