Umrl ekonomist Ivan Ribnikar

Ribnikar se je rodil leta 1936 v Skopju, leta 1945 pa se je z mamo in sestro naselil na maminem domu v Podkraju pri Velenju. Gimnazijo je končal v Celju, na Ekonomski fakulteti v Ljubljani pa študij ekonomije, kjer je leta 1969 doktoriral. Na Ekonomski fakulteti v Ljubljani je bil zaposlen od leta 1984 do upokojitve kot redni profesor za področje denarja in financ, poročajo spletne Finance.

V znanstvenih krogih je bil izjemno spoštovana osebnost, je Ribnikarju v slovo zapisal ekonomist Dušan Mramor. Enako velja za strokovne kroge, v katerih si je pridobil častno mesto kot izreden predavatelj, učitelj in mentor, pronicljiv analitik trenutnih ekonomskih razmer, zanesljiv napovedovalec posledic uvedbe določenih elementov ekonomskega sistema oziroma ukrepov ekonomske politike ter odličen svetovalec, je dodal.

V obdobju od 60. do začetka 80. let se je Ribnikar posvečal predvsem vprašanjem jugoslovanskega denarnega sistema in politike. Zatem se je poglobil v temeljne vzroke za jugoslovansko inflacijo in ekonomsko neučinkovitost ter v iskanje rešitev za te probleme, v času od začetka 90. let pa se je aktivno vključil v preoblikovanje finančnega in širše ekonomskega sistema Slovenije.

Napisal je na stotine člankov, knjig, učbenikov, prispevkov, poročil o raziskovalnih nalogah ter študijskih in drugih gradiv. Bil je tudi član sveta Narodne banke Slovenije, raziskovalnega sveta Narodne banke Jugoslavije, predsedstva Slovenije, sveta Banke Slovenije ter nadzornega sveta Ljubljanske borze in drugih družb. Bil je redni predavatelj na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in kot gostujoči profesor predaval tudi v tujini.