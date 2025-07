Umrl je Dušan Erjavec, od njega se bodo poslovili tiho, brez običajnih protokolov

Iz Maribora prihaja žalostna novica – preminil je Dušan Erjavec, dolgoletni ravnatelj Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor, poroča Večer. Šolo je vodil od leta 2012, vanjo pa je bil vpet že prej, najprej kot učitelj praktičnega pouka turizma.

Erjavec je bil specialist poslovne ekonomije, ki je vodenje zavoda zaznamoval s poudarkom na razvoju, vsebinski raznolikosti in konkretnih projektih. Med drugim je bil zaslužen za to, da bo šola dobila nove prostore na Cankarjevi ulici, čeprav tega sam ni dočakal. V zadnjih letih se je spopadal z zdravstvenimi težavami, vendar jih ni postavljal v ospredje. V šoli so medtem nemoteno izvajali številne programe in aktivnosti.

Dušan Erjavec. FOTO: Oste Bakal

Njegovi sodelavci so zapisali, da so jih ob smrti ravnatelja presenetili številni komentarji in sporočila podpore. »Njegova predanost, modrost in človeška toplina so neizbrisno zaznamovale naš kolektiv in številne generacije učencev,« je zapisano v obvestilu kolektiva.

Poslovili se bodo tiho, brez običajnih protokolov – tako je želel pokojnik.

Z osebnim zapisom se je od njega poslovila tudi kolegica Slavica Šterk, ki je poudarila njegov vpliv na oblikovanje strokovnega prostora in odnos do sodelavcev: »Njegova energija, odprtost za sodelovanje ter neomajna predanost stroki so pustile neizbrisen pečat in dale navdih mnogim generacijam dijakov ter kolegov.«