Umrl dolgoletni urednik Jugotona, glasbenik in producent

V 90. letu starosti je umrl hrvaški jazzovski glasbenik in producent Dubravko Majnarić. Bil je dolgoletni glavni urednik Jugotona, ki je kot največja glasbena založba v nekdanji Jugoslaviji zastopal tako domače kot tuje glasbenike. Novico o smrti so sporočili iz Croatia Records.

Majnarić je bil predan glasbi in je vse do konca z veseljem in zanimanjem spremljal vse, kar se dogaja v svetu glasbe, ter se veselil vsake nove dragocene diskografske izdaje, še posebno jazzovske, so zapisali pri založbi.

Rodil se je leta 1936 in diplomiral na Filozofski fakulteti v Zagrebu. Med letoma 1958 in 1960 je igral v orkestru Iva Robića na njihovih legendarnih nastopih v Opatiji in Crikvenici ter začel sodelovali s takratno Televizijo Zagreb.

Leta 1973 se je prijavil na delovno mesto glavnega in odgovornega urednika Jugotona, ki je bil tedaj največja diskografska hiša v tem delu Evrope. S svojim znanjem in strastjo do glasbe je spremenil skoraj celotno programsko politiko, kar se je kasneje izkazalo za koristno, saj se je za Jugoton začelo najbogatejše desetletje v njegovi zgodovini. Kot odgovorni urednik je podpisal na tisoče plošč in kaset ter številne kultne albume.

Za zasluge v kulturi

Jeseni 1985 je sprejel mesto umetniškega vodje v koncertni dvorani Vatroslav Lisinski, kjer je deloval do upokojitve leta 2003. Na tem mestu je zapustil vrsto uspešnih projektov in sodelovanj, med katerimi je sam izpostavljal koncertno izvedbo osme simfonije Gustava Mahlerja, ki je združila več kot 550 umetnikov, ter vrnitev Vica Vukova na oder z 18 razprodanimi koncerti v dvorani. Zasnoval je cikel Mladi v Lisinskem, ki je v več kot 25 sezonah predstavil vrsto mladih in danes uveljavljenih glasbenikov.

Ustanovil je tudi svoj kvartet in posnel eno redkih hrvaških plošč s solistično harmoniko. Bil je član različnih glasbenih združenj in organizacij, občinstvo pa ga je poznalo tudi po glasbeni oddaji Zvezdni prah, ki jo je vodil na drugem programu Hrvaškega radia.

Za zasluge v kulturi so ga odlikovali z redom danice hrvaške s podobo Marka Marulića. Prejel je tudi posebno plaketo Hrvaške glasbene unije in leta 2014 porina za življenjsko delo. Ob 50-letnici dvorane Lisinski leta 2023 so ga imenovali za častnega člana.