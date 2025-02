Žarko Tešanović, ki je 15. novembra 2019 v primerjavi z Danijelom Božićem za las ušel ugrabiteljem in posledično kruti smrti (Božić, kot je znano, te sreče ni imel), je na sodišču že razlagal, da naj bi bili tistega dne s Klemnom Kadivcem in Božićem namenjeni v Trst po nakupih. A načrti Božićeve partnerice Elme Muratović za tisti dan so bili povsem drugačni. Danijel bi jo namreč moral, kot je včeraj razlagala na ljubljanskem okrožnem sodišču, peljati v Zagreb na zdravniški pregled, »a je Žareta peljal v Ankaran oziroma ne vem kam«. Žarko Tešanović je 15. novembra 2019 Elmi Muratović sporočil...