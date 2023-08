Andrej Kirbiš s Kidričevega se je 17. februarja lani le dobre pol ure prej, preden je v kraju Mostje v občini Juršinci umrl pod streli za zdaj še neznanega storilca, pogovarjal s svojim odvetnikom Simonom Dolinškom. Ko sta se poslovila, je slednjemu najbolj ostalo v spominu, da je, ko je Kirbiš odprl zadnja vrata na voznikovem sedežu svojega vozila, opazil darilno vrečko. »Segel je vanjo in dvignil dva rednika. Nato ju je vrnil nazaj, zaprl vrata, sedel za volan in se odpeljal,« je razlagal odvetnik, ki je na ta dva rednika pozneje opozoril tudi policiste. A ti ju v avtomobilu, ko so preiskova...