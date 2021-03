Umorjenega Slavca položili k bratu

Na pokopališču na Polici pri Grosupljem so prijatelji in znanci na zadnjo pot pospremili 77-letnega Silvestra Knaflja oziroma Slavca, kot so ga klicali. »Ravno za danes sem načrtovala izlet v grosupeljski Spar in bi ga poklicala, da bi šla na kavico,« nam pred poslovilno vežico pove gospa Ivanka, ki sicer prihaja iz Štajerske. Na Slavčev pogreb je prišla s prijateljico Mijo. »Tako lušten človek je bil. Njegov brat Avguštin je bil kar malo ljubosumen nanj, ker se je tako dobro razumel z ljudmi,« pokojnikovo veliko srce opisuje Ivanka. Mija doda: »Bil je pravi gosp...