Umorjenega pustili ob cesti, osumljenec prejemnik socialne pomoči, a vozi prestižnega porscheja

Umor in poskus uboja – ti dve dejanji bremenita 26-letnega Mirka Pilingerja - Mikija, 20-letnega Dejana Novaka pa pomoči pri tem. Prvemu za umor grozi najmanj 15 let zapora, za drugo dejanje pa od 5 do 15 let. Takšne kazni pretijo tudi Novaku, le da se ga, kot narekuje kazenski zakonik, sme kaznovati tudi mileje.

Oba bi morala skoraj sedem mesecev po dejanju stopiti pred roko pravice. Dejan je na sodišče prišel s prostosti, pripor je bil namreč zanj odpravljen, Pilinger pa je še vedno priprt, a ga zaradi kadrovskih težav v ljubljanskih zaporih na sodnijo niso mogli pripeljati. Se je pa v sodno dvorano novomeškega okrožnega sodišča javil prek videokonference. In pri tem se je zataknilo. Njegov zagovornik Adam Molan je namreč opozoril, da želi biti Pilinger navzoč na naroku, saj bo le tako lahko imel kontakt z odvetnikom, Novakov zagovornik Igor Grošelj pa je predlagal preložitev naroka, saj med obrambo in tožilstvom potekajo pogajanja o morebitnem priznanju krivde.

Zločin se je zgodil nekaj pred deseto zvečer. FOTO: Dolenjskanews.com

Krvavi obračun, v katerem je zaradi strela v glavo umrl 22-letni Sabostjan Kovačič, se je zgodil 3. septembra lani okoli desetih zvečer na regionalni cesti Mirna Peč–Novo mesto v največjem dolenjskem romskem naselju, v Žabjaku. Tisto soboto nekaj pred deseto zvečer se je v Žabjaku zabava zaključila predčasno, in sicer zaradi posredovanja policije, saj so dobili tri klice o preglasni glasbi. Na interventno številko policije so klicali Romi, menda naj bi bil med klicatelji prav Piligner, ki je očitno načrtoval maščevanje Kovačiču. Slednji se je namreč prek facebooka dopisoval s Pilingerjevo ženo. Ta se je sicer hotela na tak način maščevati svojemu partnerju, ki naj bi jo varal, Pilingerja pa je to hudo razjezilo in je po romskem naselju že pred strelskim obračunom razlagal svoje namene – da ga bo ubil.

Oba sta znanca policije

Priložnost naj bi torej videl prav tisto soboto, saj bi lahko Kovačiča dobil v past, ko bi se iz Žabjaka vračal proti domu na Poganško ulico v Novem mestu. Ko se je torej iz Žabjaka odpeljalo vozilo seat alhambra, v katerem je bil tudi Kovačič, je takoj za njim zapeljal audi A6. Voznik slednjega Dejan Novak je seata dohitel in sunkovito zapeljal pred njega, trčil vanj in mu preprečil nadaljnjo vožnjo. Iz audija je stopil Pilinger in ustrelil proti drugemu vozilu, prišlo je do izmenjave strelov.

20-letni Dejan Novak, oče dveh otrok, je bil v priporu, a je zdaj na prostosti. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Po ugotovitvah preiskave, opravljeni sodni obdukciji in analizi sledi kaže, da sta bila najprej zadeta potnika v seatu. Gre za 27-letnega znanega romskega glasbenika Demira Brezarja - Demka, ki je bil ustreljen v obraz, njegove poškodbe so bile hude, Sabostjan pa je zaradi strela v glavo takoj umrl. Ker je šlo za navzkrižni ogenj, so streli proti audiju zadeli še dve osebi.

Gibanje avtomobilov, tudi Novakovo čakanje pri romskem večnamenskem centru, so posnele nadzorne kamere, posnetki razkrivajo dejstvo, da je Novak z audijem, ki je čakal na parkirišču omenjenega centra, speljal takoj, ko se je mimo peljal seat. Prav tako posnetki kažejo, da Novak ni zavil v seata zato, ker bi se umikal kakšnemu vozilu, ki bi peljalo nasproti, pač pa je šlo za načrtovani manever, tako je namreč zaprl pot pred njim.

Takrat je iz audija izstopil Pilinger in začel proti njim streljati, prav on naj bi bil tisti, ki je ustrelil Sabostjana Kovačiča v čelo, Pilinger pa naj bi ustrelil tudi glasbenika Demka, ki je malo prej še igral na zabavi, ki so jo morali prekiniti zaradi dvakratnega obiska policije. A možem v modrem takrat nihče ni namignil, kaj se pravzaprav dogaja v naselju in kakšne načrte so imeli klicatelji, ki so razlagali, da jih moti glasna glasba.

Pilinger je prejemnik socialne pomoči, a vozi prestižnega porsche cayenna.

Tako pokojni kot glavni strelec sta stara znanca policije, Pilingerja so obravnavali zaradi več premoženjskih kaznivih dejanj, goljufij, kaznivih dejanj z elementi nasilja, groženj, ropov, tudi pokojnega so obravnavali zaradi nasilnih kaznivih dejanj. Sta pa oba obtožena, tako Pilinger kot Novak, očeta dvema malčkoma in oba prejemnika socialnih pomoči. In zanimivo, Pilinger, ki je dobival 900 evrov socialne pomoči, vozi prestižnega porsche cayenna. Predobravnavni narok je zdaj prestavljen na 13. april.