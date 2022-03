Pevka Maja Tripar, ki naj bi 6. aprila lani ubila svojo 85-letno babico Marijo Tripar, je bila v kritičnem času na območju kraja zločina, tudi na Markovi ulici v Bertokih, kjer je krute smrti izdihnila gospa, ki je vnukinji dajala denar od svoje skromne pokojnine in nikomur ni hotela nič hudega. Tjakaj so jo postavili njen mobilni telefon, videonadzorna kamera pa tudi antene baznih postaj mobilnega operaterja. Na včerajšnjem sojenju v Kopru je bilo razumeti tudi, da se je tistega popoldneva in večera po Bertokih, Hrvatinih, Kolombanu, Serminu, Šalari in Spodnjih Škofijah vozila z neregistrira...