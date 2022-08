Umori v Tekačevem še vedno burijo duhove: Kamenik kmalu znova pred sodnika

Celjsko višje sodišče je po izločitvi nekaterih dokazov v primeru štirikratnega umora v Tekačevem na zahtevo tožilstva izločilo še sodnico Majo Manček Šporin. Kdo bo zdaj sodil obtoženemu Kristijanu Kameniku, še ni znano, bo pa to že šesti sodnik v tem primeru.

Frančiška je umrla v veži, Viktorija v kuhinji, Helena in Štefan pa v gospodarskem poslopju. FOTO: Arhiv SN

Izločitev sodnice je po poročanju časnika Večer zahtevalo tožilstvo, saj se je Manček Šporinova seznanila z dokazi, ki so bili nedavno pravnomočno izločeni iz sodnega spisa. Celjski višji sodniki so namreč kot neutemeljeno zavrnili pritožbo tožilstva zoper sklep o izločitvi dokazov v primeru Tekačevo, kar je zahtevala zagovornica obtoženega Kristijana Kamenika Maksimilijana Kincl Mlakar. Iz sodnega spisa so tako izločili še preostale dokaze, ki so bili pridobljeni s hišno preiskavo.

Izločeni copati

Že prej so kot dokaz izločili športne copate, ki jih je sodišče zaseglo v hišni preiskavi. Iz spisa so šli, ker je bila odredba za hišno preiskavo premalo obrazložena, obdolžencu pa je bila tako z njo kršena pravica do prostorske zasebnosti stanovanja v Slovenskih Konjicah. Na podlagi sporne hišne preiskave in v njej zaseženih dokazov so preiskovalci prišli tudi do ljudi v Zasavju, ki so pričali, da je Kamenik naročil optične merke za orožje.

20 let zapora so mu prisodili na prvem sojenju.

Ker je hišna preiskava obveljala za nezakonito, je zagovornica 26. januarja letos vložila novo zahtevo za izločitev dokazov in vztrajala, da mora sodišče izločiti tudi pričanje ljudi v zvezi z optičnimi merki in izvedensko mnenje. Sodnica Maja Manček Šporin je 23. februarja njeni zahtevi ugodila, tožilstvo pa se je zoper ta sklep 10. marca pritožilo na Višje sodišče v Celju, a so višji sodniki pritožbo zavrnili.

Kot smo poročali v Slovenskih novicah, so slovenski preiskovalci z moderno tehnologijo in na podlagi sledi s kraja zločina menda odkrili, kdo bi lahko bil Kamenikov sostorilec pri zločinu. Osumljeni je iz Hrvaške, ali imajo kriminalisti dovolj trdne dokaze proti njemu, pa se bo izkazalo, ko se bo za Kamenika začelo novo sojenje, predvidoma avgusta ali septembra letos. Kazenski pregon proti njemu zastara leta 2047.

Leta 1997 so Kameniku sodili, ker naj bi marca 1997 v Tekačevem ustrelil 73-letnega Štefana Poharca in njegovo 75-letno ženo Frančiško ter njuni podnajemnici, 36-letno Heleno Krušlin in njeno 17-letno hčer Viktorijo.

Kazenski pregon proti storilcu štirikratnega umora zastara leta 2047.

Decembra 1999 je bil za štirikratni umor obsojen na 20-letno zaporno kazen. Ta sodba je bila potem razveljavljena, na ponovljenem sojenju je bil Kamenik oproščen, leta 2007 bi se moralo začeti še tretje sojenje, a se ni, saj je Kamenik pristal v tujih zaporih.