Umor v Zgornjem Dupleku: življenje mu je vzel sosed

Če je policija pred dnevi preiskovala smrt 64-letnega moškega, ki da bi lahko umrl nasilne smrti, je zdaj brez dvoma jasno: na območju Zgornjega Dupleka se je v začetku septembra zgodil umor. Nesrečnika sta v krvi našla delavca in o tem takoj obvestila policijo.

Dejanje naj bi zagrešil 33-letnik, državljan BiH, ki v Sloveniji biva približno pet mesec, z žrtvijo pa sta bila soseda – bivala sta v bližini drug drugega.

Po dejanju pobegnil, a se je vrnil

Pri ogledu kraja dogodka so policisti našli in zavarovali različne sledi, ki so potrjevale sume, med njimi tudi topi predmet, ki je bil uporabljen pri nasilnem dejanju.

Osumljenec je po dejanju zapustil Slovenijo, v petek pa so ga prijeli, ko se je iz tujine vrnil v Slovenijo.

Motiv naj bi bilo koristoljubje – bila naj bi v sporu zaradi domnevne odtujitve predmeta.

Grozi mu 15 let zapora

Policiji je osumljenec znan že od prej, zaradi dejanj s področja premoženjske kriminalitete in zaradi povzročitve lahke telesne poškodbe.

Storilcu zaradi kaznivega dejanja umora grozi najmanj 15 let zapora.

Na območju PU Maribor so letos obravnavali dve takšni dejanji in še uboj. Lani umor, tri poskuse in eno napeljevanje k umoru.