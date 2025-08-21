Umor Satka Zovka: opazovala sta ga pred likvidacijo (FOTO)

Brez sledilne naprave na od zunaj dostopnem skritem delu audija A7 Satka Zovka se policisti, kot smo poročali, najverjetneje ne bi tako hitro dokopali do njegovih domnevnih krvnikov. Zato je razumljivo, da si želi obramba četverice obtoženih, Jaka Berganta, Rolanda Cretuja, Osmana Koštića in Vilija Sušnika, ki so na ljubljanskem okrožnem sodišču že zavrnili krivdo za očitan umor v hudodelski združbi (v torek Bergant in Cretu, včeraj še Koštić in Sušnik), v zvezi s tem iz sodnega spisa izločiti dokaze.

O krivdi se bo danes izrekel Dino Muzaferović - Cezar, jutri kot zadnji pa še Boban Stojanović.

Ob iskanju tistega, ki je na avto namestil napravo, je bila 2. decembra lani izdana ustna odredba za izvajanje ukrepa tajnega opazovanja. In to zoper neidentificirano, vendar določljivo osebo. Koštićev odvetnik Gorazd Gabrič je včeraj opozoril, da opis osebe, in sicer, da gre za belca, moškega spola, srednje višine in normalne postave, ni bil določljiv, saj da »pokriva 70 odstotkov populacije«. Vse to pa da je v nasprotju z zakonom. Prepričan je tudi, da je policija že pred začetkom tajnega opazovanja vedela, da Bergant 24. novembra 2024 ob 9. uri na Zovkovo vozilo ni namestil sledilne naprave in da je tajno opazovanje izvajala zoper napačno osebo. »Če imamo obrazne karakteristike neke osebe, potem ne moremo slediti druge osebe,« je opozoril.

Bila sta si podobna

Tožilki Špela Brezigar in Nevena Vukčević bosta na vse očitke obrambe odgovorili, potem ko se bo o krivdi danes izrekel Dino Muzaferović - Cezar in jutri kot zadnji Boban Stojanović (ta je edini, ki ni obtožen umora, ampak le hranjenja večje količine droge z namenom prodaje).

Muzaferović naj bi vodil hudodelsko združbo in pripravil do potankosti izdelan načrt za umor Zovka na zahrbten način. Kdo sta morilca, ki sta 29. novembra lani ob 0.47 na dovozu k igralnici Grand Casino Mons na Brdu v Ljubljani pričakala Zovka ter proti njemu izstrelila vsaj 31 nabojev, ostaja uganka.

2 morilca sta na Brdu ustrelila Satka Zovka.

Sta pa tožilki že v obtožnici pojasnili, da so do 3. januarja letos zbrani dokazi sprva potrjevali, da je sledilno napravo na vozilo Zovka namestil Bergant, a da so nato dodatno zbrana obvestila in dokazi pokazali, da naj bi to storil Abdulhamid S. Dodali sta, da sta oba »podobnih postav«, drugi naj bi ob namestitvi sledilne naprave na vozilo Zovka nosil identična oblačila kot ob drugih priložnostih Bergant. »Tako se izkaže, da so si člani hudodelske združbe med seboj (poleg vozil) izmenjavali (tudi) oblačila, očitno z namenom, da bi jih bilo na posnetkih videonadzornih kamer težje prepoznati,« sta zapisali.

Vili Sušnik, ki sedi ob odvetniku Bojanu Celarju, krivde včeraj ni priznal. FOTO: Dejan Javornik

Koštiću in Sušniku med drugim očitata, da sta preverjala prisotnost Zovka v igralnici in pred njo ter o tem obveščala ostale člane združbe. Oba sta obtožena tudi kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Koštić je skupaj z Muzaferovićem, Bergantom, Cretujem in Stojanovićem še obtožen, da je v Črnučah, kjer se je po umoru skrival Muzaferović, in v fiat puntu na Topniški ulici v Ljubljani zaradi prodaje hranil še večje količine droge.