Umor na Koroškem: dve uri po nadzoru je odšel k Sabini in ji zadal usodne poškodbe

V soboto nekaj po 21. uri so policiste obvestili, da je nekdo na območju Dravograda hudo poškodoval žensko. Policista sta bila v štirih minutah na kraju, v stanovanjski hiši pa sta našla žensko, ki ni kazala znakov življenja. Tam je bil tudi osumljeni, ki sta mu odvzela prostost, takoj pa tudi začela oživljati poškodovanko in nadaljevala vse do prihoda reševalne ekipe.

Ogled kraja kaznivega dejanja so opravili kriminalisti PU Celje, udeležili sta se ga tudi preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka. Ob ogledu kraja in z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je 38-letni moški, kljub izrečenemu ukrepu prepovedi približevanja, vstopil v stanovanjsko hišo in napadel 33-letno partnerico, ki je bila v hiši sama, ter jo z uporabo fizične sile tako hudo poškodoval, da je naslednje jutro v slovenjegraški bolnišnici umrla (več o tem v današnjem članku iz tiskane izdaje Slovenskih novic Nove podrobnosti tragedije v Dravogradu: morilcu Robertu ubili očeta).

Podaljšana odredba o prepovedi približevanja

Preiskovalna sodnica je 38-letniku po zaslišanju zaradi suma storitve kaznivega dejanja umora po prvem odstavku 116. člena KZ-1 odredila pripor. Za storjeno dejanje mu grozi najmanj 15 let zaporne kazni, poroča PU Celje.

Kot je znano, gre za družinsko tragedijo, v kateri je življenje ženi Sabini vzel Robert Pevec. Policija je razkrila, da mu je bila izrečena prepoved približevanja. 13. aprila letos je danes pokojna 33-letnica policiji prijavila nasilje v družini. »O prijavi smo obvestili tudi dežurnega državnega tožilca, ki je je usmerjal postopek, priporni razlogi za osumljenca pa niso bili izpolnjeni, zaradi česar smo mu istega dne izrekli ukrep prepovedi približevanja. Preiskovalna sodnica je ukrep potrdila in ga v nadaljevanju podaljšala do 12. junija 2022,« pojasnjuje policija.

Kako nadzorujejo prepoved približevanja žrtvi

Policisti izvajajo nadzor nad spoštovanjem ukrepa najmanj enkrat dnevno: »V primeru neupoštevanja prepovedi imamo na voljo dodatne ukrepe zoper kršitelja – od globe do kratkotrajnega pridržanja, če so pa ob kršitvi podani priporni razlogi, pa tudi privedbo kršitelja oziroma osumljenca z ovadbo k preiskovalnemu sodniku, ki lahko odredi pripor.« Kršitelji ukrep največkrat kršijo s pošiljanjem telefonskih sporočil, v redkejših primerih žrtve zalezujejo, iščejo osebni stik in se želijo vrniti v skupno bivališče.

Policisti kršitve ugotavljajo samostojno ob izvajanju nadzora, v mnogo primerih pa jih o kršitvah obveščajo žrtve nasilja same. V času prepovedi približevanja ima žrtev možnost poiskati dodatno pomoč zase in za otroke. V tem času se v pomoč običajno vključijo CSD pa tudi nevladne organizacije. V konkretnem primeru so policisti Policijske postaje Dravograd redno opravljali nadzore. Nazadnje na dan umora okoli 19. ure. Kršitev niso ugotovili, prav tako jih o morebitnih kršitvah oškodovanka ni obveščala.