Umor in poskus uboja: osumljenca ostala brez svobode, obstaja ponovitvena nevarnost

Danes dopoldne so na okrožnem sodišču v Novem mestu zaslišali 25-letnega osumljenca umora in poskusa uboja ter 20-letnega osumljenca v sostorilstvu za isti dogodek, so sporočili iz PU Novo mesto. Po zaslišanju je bil obema zaradi ponovitvene nevarnosti oziroma nevarnosti vplivanja na priče odrejen pripor. Policisti in kriminalisti nadaljujejo preiskavo, prav tako še vedno potekajo forenzične preiskave predmetov in sledov.

Kot je znano, se je minuli vikend zgodilo streljanje, v katerem je 22-letnik umrl, še več ljudi je bilo poškodovanih.