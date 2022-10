Umor gozdnega moža: Kdo je neznani »kmečki fant«?

Kdo je tisti »zdravi, kmečki in močni fant«, ki naj bi šel 19. marca lani tudi po poti, ki je vodila do prizorišča enega najbolj grozljivih nasilnih dejanj v zadnjih letih na slovenskih tleh? O tem se bosta lahko čez slab mesec dni na sojenju zoper četverico mladeničev, ki naj bi 77-letnega Stanislava Knaflja brutalno pretepli, ga zvezali in pustili umreti sredi gozda pri Zgornjih Duplicah, iz oči v oči soočila Stanislav F. in gasilec Luka P. Stanislav F., ki je prvi našel t. i. gozdnega moža Knaflja, je namreč, kot je včeraj spomnil Andrej Gerlovič, ki zastopa obtoženega Marka Be...