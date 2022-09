Umor 22-letnika in trije ranjeni: pobeglega Mirka ne iščejo več

»Obveščamo vas, da so novomeški policisti nekaj pred pol osmo zjutraj osumljencu odvzeli prostost in je v policijskem pridržanju,« so pred nekaj minutami sporočili iz PU Novo mesto. Ob tem so se zahvalili vsem, ki so poklicali na številko policije 113 in anonimni telefon policije 080 1200 ter nudili podatke o dogodku.

Osumljeni Mirko Pilinger. FOTO: PU Novo mesto

Kot smo poročali, naj bi 25-letnik iz Brezja – policija je osumila, ki da je na begu oborožen –​, ustrelil 22-letnega Novomeščana iz Poganške ulice. V streljanju so bile ranjene še tri osebe, ženska in dva moška, stari med 19 in 27 leti. Več o tem v članku Umor pretresel Slovenijo: mrtev 22-letnik, več je ranjenih. Osumljenec Mirko na begu