Prvega februarja lani je 48-letni Muhabi Gashi svojo 41-letno ženo Amando Černe pretepel do smrti na njunem domu v zaselku Lisce na Razborju pod Lisco. Tolkel jo je po vsem telesu, po rokah, nogah, glavi, tudi brcal jo je. Poškodb je bilo toliko, da se jih ni dalo prešteti, so pa zaradi njih nastale notranje krvavitve, posledično pa šok zaradi izgube krvi. Amanda je umrla na kraju zločina, in sicer v popoldanskih urah oziroma več ur po prvih udarcih. Gashija so zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja (družinskega nasilja nad svojo ženo in povzročitve lahke telesne poškodbe nad Amandinim oče...