Umirajoči Anji Klara dala prašek proti slabosti (FOTO)

Pred razpravno dvorano številka 2 v ljubljanski osrednji sodni palači se je v včerajšnjem jutru nabralo precej medijskih poročevalcev, saj se je imel v dvorani odviti predobravnavni narok zoper 27-letno zdravnico Klaro Cvenkel iz Ljubnega na Gorenjskem – in to zaradi dogodkov, ki segajo v poletje 2017. Takrat je bila Cvenklova še 22-letna študentka medicine na potovanju na grški otok Krf, tja je odšla kot članica medicinske ekipe prve pomoči za ljubljansko agencijo Collegium Mondial Travel (CMT). Tam je spremljala dijake in dijakinje ljubljanske gimnazije Poljane na maturantskem izletu;...