Umetniški svet žaluje, umrl je Janko Testen

Muzej sodobne umetnosti MGLC Ljubljana je na družbenem omrežju Facebook delil žalostno vest o izgubi umetnika Janka Testena.

»Zapustil nas je umetnik Janko Testen, ki je imel od leta 1978 do 2010 v Švicariji svoj atelje. Leta 1980 je sodeloval na prvi skupinski razstavi v Galeriji Tivoli, ki jo je ustanovil Lujo Vodopivec. V zadnjem letu nas je redno obiskoval in z nami delil spomine na to obdobje svojega življenja, tako v pogovorih kot tudi na ravni osebne fotodokumentacije. Izbor njegovih fotografij iz omenjenega obdobja bo objavljen v prihajajoči knjigi. Družini izrekamo iskreno sožalje.«

Neutrudni raziskovalec

Stoli FOTO: Janko Testen

Janko Testen (1950–2025) je bil neutrudni raziskovalec sveta predmetnih in nepredmetnih podob v likovni umetnosti. Spominjali se ga bomo po delih, ki temeljijo na težnji po preciznosti in dovršenosti, kar je za današnji čas redka slikarjeva značilnost. Že zelo zgodaj se je izkazal kot izjemen in tenkočuten risar ter tudi kot izvrstni fotograf, kar mu je morda prav pogled skozi fotografski objektiv zapeljal v njemu lastni likovni svet, so zapisali v spomin umetniku na spletni strani Muzej in galerije mesta Ljubljane.

V Bežigrajski galeriji 1 in 2, se je v preteklosti večkrat predstavil na osebnih in skupinskih razstavah. Še ne dolgo nazaj, decembra 2024, je poslednjič sodeloval na skupinski razstavi likovnih del iz zbirke Likovne kolonije Izlake - Zagorje v Bežigrajski galeriji 2.

Rodil se je leta 1950 v Ljubljani. Po končani Šoli za oblikovanje v Ljubljani leta 1969, je vpisal študij slikarstva na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Po diplomi leta 1973 je nadaljeval študij na slikarski specialki, ki jo je leta 1975 uspešno zaključil. Nekaj let je deloval kot samostojni kulturni delavec in se ukvarjal predvsem s slikarstvom, grafičnim oblikovanjem, ilustracijo, stripom in fotografijo. Od leta 1981 je delal kot likovni pedagog na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani. Leta 2016 se je upokojil in nadaljeval s svojim delom v slikarstvu, oblikovanju, ilustraciji in fotografiji, so še dodali.