Ulegel se je pod traktor, takrat pa se je zgodilo najhujše

Na območju PP Slovenska Bistrica se je zgodila huda nesreča pri delu. Policisti poročajo, da je do nesreče prišlo, ko je zaposleni v dopoldanskem času pri samostojnem podjetniku opravljal dela s traktorjem. Parkiral je traktor na makadamskem dvorišču ter nameraval odpraviti napako na traktorju. Ulegel se je pred zadnje kolo in si ogledoval podvozje. Takrat se je traktor se začel samodejno premikati po klancu navzdol. Moškega je zadnje kolo povozilo in nato še kolo prikolice.

Traktor se je po nekaj desetih metrih ustavil v hlodovini. Traktorist je utrpel hude telesne poškodbe in je bil odpeljan z reševalnim vozilom v UKC Maribor.