Ulaga dobival keš na roko

Petra Majdič, nekdanja vrhunska tekačica na smučeh, nekdanji smučarski skakalec Primož Peterka in Jože Klemenčič, koordinator teka na smučeh pri Smučarski zvezi Slovenije (SZS), so za nekdanjega predsednika SZS Primoža Ulago očitno glavni adut, da opere hude očitke na svoj račun. Na sodišče jih namreč vabi kot priče.Govor je o njegovih domnevnih nečednih poslih, s katerimi naj bi na precej lahek način prišel do denarja. Če vse to, kar mu očita tožilstvo, drži, je izdelal pretkan načrt, v katerega je vključil tako vrhunske slovenske skakalce kot tudi njihove trenerje.»Če bi takrat vedel, kaj je to vse s seboj ...