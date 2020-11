Ukrajinca z ukradenima

Iz Italije sta prek kontrolne točke v Vrtojbi v Slovenijo pripeljala 23- in 43-letni Ukrajinec z novejšima toyotama RAV 4 hybrid (ena letnik 2019, druga 2020). Pri pregledu vozil so policisti ugotovili, da imata na vozilih ponarejene registrske tablice, identifikacijski nalepki nista ustrezali originalni tipografiji nalepke (ponarejena tipska nalepka vozila). Tujca sta sicer imela pristni prometni dovoljenji, a je bilo iz dokumentov razvidno, da so najemniki vozil druge osebe iz Italije.



Registrske tablice, številka šasije vozila in identifikacijska tipska nalepka so bile prilagojene pristnemu prometnemu dovoljenju (t. i. klon vozila), kar pomeni, da podobno vozilo z omenjenimi registrskimi številkami (z isto številko šasije, identifikacijsko nalepko) in prometnim dovoljenjem že obstaja. V nadaljevanju so ugotovili in potrdili, da sta bila avta ukradena v Italiji. Oba Ukrajinca so s kazensko ovadbo zaradi ponarejanja listin in prikrivanja predali preiskovalnemu sodniku, ta ju je poslal za rešetke solkanskega zapora.



Oškodovanec je brežiške policiste obvestil, da je v zadnjem času v Šentlenartu nekdo vlomil v kmetijski objekt ter ukradel starejši neregistriran kmetijski traktor znamke Deutz zelene barve z rumenimi platišči, trosilec za gnoj in stiskalnico grozdja. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 8000 evrov.