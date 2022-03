Ukrajinca na sodišče ni bilo, zaradi vojne ne vedo ali so mu vabilo vročili

Ukrajinskega državljana, 39-letnega Yevhena Simonova iz Kijeva, ki naj bi 16. marca lani v središču Kopra povzročil prometno nesrečo, v kateri je umrl 81-letni domačin Albert Štok, včeraj ni bilo na sodišče.

V Ukrajini divja vojna, sodnica Tatjana Pavlovec pa je ob tem povedala, da sodišče ne ve, ali je bilo obtoženemu vabilo vročeno. Zagovornik obtoženega po službeni dolžnosti, odvetnik Marko Zorman, je pojasnil, da z obtoženim ni bil v stiku. Pristopili so sinova pokojnega s svojim odvetnikom Francijem Matozom, državni tožilec Dragan Kusić, a ker ni bilo pogojev za predobravnavni narok, na katerem bi se obtoženi izjasnil o morebitni krivdi za povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti, je sodnica narok preložila za nedoločen čas.

Trčil v skuterista

Simonov je 16. aprila lani, ob 11.26, peljal v isti smeri kot Štok. Na Ankaranski cesti je pri zavijanju iz krožišča, v smeri proti koprskemu zaporu, s šleperjem trčil v skuterista. Potiskal ga je pred seboj do bližnje trgovine, potem pa tik pred prehodom za pešce ustavil.

Zadnje kolo skuterja je končalo pod sprednjimi gumami tovornega vozila, Koprčana so izpod njega rešili šele koprski poklicni gasilci. Zaradi hudih poškodb so ga reševalci odpeljali v izolsko bolnišnico, od koder so istega dne sporočili, da je izgubil boj za življenje. Simonov v času nesreče ni bil pod vplivom alkohola ali drugih prepovedanih substanc.

Ta nesreča je bila lani na cestah koprske policijske uprave prva s smrtnim izidom. Obtoženemu za to kaznivo dejanje grozita kazen do osem let zapora ter prepoved vožnje motornega vozila.