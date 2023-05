Ukradli večje število artiklov in pobegnili (FOTO)

Policisti PP Sevnica so bili v poznih popoldanskih urah obveščeni, da naj bi na območju Trbovelj neznanci iz prodajalne ukradli večje število artiklov in pobegnili z osebnim avtomobilom.

Na podlagi opisa vozila so osumljence izsledili na območju Boštanja, kjer so prav tako izvršili tatvino v eni izmed prodajaln. Tri osumljence z območja Šentjerneja so prijeli in jim zasegli ukradene artikle.

Nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin, ukradene predmete pa bodo vrnili osebju oškodovanih prodajaln.