Ukradli tobačne izdelke, škode za več kot 8 tisočakov

Mariborski operativno komunikacijski center je med 5. uro včeraj in 5. uro danes, prejel 136 klicev, med temi 63 interventnih, oz. takšnih, da je bilo potrebno posredovanje policije.

Med obravnavami kaznivimi dejani izstopa vlom v trgovino na območju PP Lenart. Odtujeni so bili tobačni izdelki. Nastala je skupna materialna škoda v višini 8500 evrov. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil.