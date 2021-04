Ukradli prehrambne izdelke, nato z avtomobilom v enosmerno ulico

Policiste postaje Novo mesto so 2. aprila dopoldne obvestili, da naj bi na parkirnem prostoru tržnice v Novem mestu neznanci iz odklenjenega osebnega avtomobila odtujili večje število prehrambnih izdelkov, namenjenih prodaji.



»Takoj so se odzvali, zbrali obvestila in ugotovili, da so osumljenci po tatvini pobegnili z osebnim avtomobilom in peljali z veliko hitrostjo po napačni smeri v enosmerni ulici. Na podlagi opisa vozila so storilce izsledili na območju Stranske vasi. Voznik (36) se jim je poskušal izogniti, vendar so ga policisti uspešno ustavili,« poroča PU Novo mesto.



Zasegli so jim ukradene predmete, po zaključeni preiskavi pa bodo 36-letnega osumljenca ter 30- in 17-letno osumljenko kazensko ovadili.

Prijeli 22- in 18-letnega osumljenca V noči na 4. april pa so bili novomeški policisti obveščeni, da naj bi neznanci po vsej verjetnosti poskušali vlomiti v skladiščne prostore prodajalne v Bršljinu.



Na kraj so bili takoj napoteni policisti. Izsledili in prijeli so 22- in 18-letnega osumljenca, ki sta vlamljala v objekt. Med postopkom so ugotovili, da imata pri sebi tudi več predmetov, za katere obstaja sum, da izvirajo iz kaznivega dejanja. Ugotovili so, da sta storilca pred tem vlomila v objekt na Župančičevem sprehajališču in odtujila več steklenic z alkoholno pijačo, reflektor in vrv.



Ukradene predmete so zasegli in o vlomu ter tatvini obvestili oškodovanca in mu vrnili ukradene predmete. Kazensko ju bodo ovadili.



Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: