Brezčutni lopovi ukradli papir zbran za mucke brez doma

»Obveščamo vas, da smo zaradi kraje papirja preselili kontejner na novo lokacijo. Tako ni več pri Merkurju, ampak pri BTC, kjer ima družba za varovanje Sintal svoj kontejner, tako da je zdaj pod nadzorom.

Brezsrčnež jim je izpraznil zabojnik.

Če veste za koga, da zbira odpadni papir za naše društvo, ga prosim obvestite. Z izkupičkom od zbranega papirja nabavimo hrano za brezdomne mačke. Hvala, ker nam pri tem pomagate,« so sporočili iz Društva za zaščito živali Pomurja, ki že več let tudi z zbiranjem starega papirja zasluži nekaj sredstev za pomoč zavrženim in brezdomnim živalim.

Brezčutni lopovi so izničili ves trud aktivistov: iz njihovega zabojnika so namreč ukradli star papir, ki so ga zbirali, da bi dobili sredstva za mucke brez doma. Najbrž so ga prodali na odkupnem mestu, a denar ni bil nakazan na račun društva, je povedala predsednica oškodovanega društva Terezija Cvetko.