Ukradli okoli 100 sadik jablan

S PU Novo mesto poročajo o kriminaliteti. Včeraj med 16.30 in 17. uro je na parkirnem prostoru v okolici Semiča neznanec vlomil v osebni avtomobil in odtujil torbico z mobilnim telefonom, dokumenti, gotovino in bančnimi karticami.



Zgodila pa se je tudi nevsakdanja tatvina. Iz sadovnjaka na Blanci je med 9. in 10. marcem nekdo odtujil okoli sto sadik jablan in s tem podjetje oškodoval za okoli tisoč evrov.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: