Metliški policisti so ob pomoči kriminalističnega tehnika v četrtek opravili ogled vloma v stanovanjsko hišo v naselju Malo Lešče.



Po prvih zbranih obvestilih so neznanci med 6. zjutraj in 14. uro vlomili v hišo in pregledali prostore. Kot kaže, so odnesli pet lovskih pušk, nekaj nabojev in gotovino.



Povzročili so precejšnjo škodo, okoliščine primera pa policisti še preverjajo, poroča PU Novo mesto.