Ukradli avtobus: po 7 letih so jih razkrinkali

Pomurski kriminalisti so v sodelovanju s kolegi iz drugih evropskih držav razkrili srbsko kriminalno združbo, ki je kradla avtobuse. Na območju Policijske uprave Murska Sobota sta bila v letih 2013 in 2014 na takšen način odtujena dva avtobusa, še dva poskusa tatvine avtobusa pa sta se izjalovila.



V noči iz 15. na 16. november 2013 so neznanci izpred hotela v Radencih ukradli avtobus znamke Setra, nemških registrskih številk, katerega vrednost je bila okoli 200.000 evrov. Druga kraja avtobusa znamke Mercedes Benz pa se je zgodila v noči iz 26 na 27. maj 2014 izpred hotela v Moravskih Toplicah, pri čemer je bilo nemško podjetje oškodovano prav tako za 200.000 evrov.

Dve tatvini nista uspeli. V noči iz 7 na 8. november 2013 so neznanci vstopili v avtobus, ki je bil parkiran na Panonski ulici v Gornji Radgoni, a jim ga ni uspelo odtujiti. Drugi neuspešen poskus kraje pa je bil v noči iz 5. na 6. maj 2014 na parkirišču hotela v Radencih. Oba avtobusa sta bila znamke Mercedes Benz in slovenskih registrskih številk.



Kot so danes sporočili s Policijske uprave Murska Sobota, so se pomurski kriminalisti po prvi tatvini avtobusa povezali s kriminalisti iz Avstrije, Nemčije, Belgije in Francije ter skupaj preiskovali kazniva dejanja, saj je bilo tudi pri njih v istem obdobju ukradenih nekaj avtobusov omenjenih znamk.



Skupno so ovadili 14 državljanov Srbije in podali 18 kazenskih ovadb za kazniva dejanja tatvin oz. poskusov tatvin avtobusov v obdobju od 7. novembra 2013 do 28. junija 2015, in sicer za osem primerov v Avstriji (od tega šest na Dunaju), po štiri primere v Pomurju in v Nemčiji ter po en primer v Belgiji in Franciji.



V omenjen času je kriminalna združba z izvrševanjem kaznivih dejanj oškodovala lastnike avtobusov v skupni vrednosti okrog tri milijone evrov. Poleg tega je s poskusi tatvin avtobusov nastalo še okrog 50.000 evrov materialne škode, ocenjuje policija.