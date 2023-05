Ukradli 480 litrov goriva, vozila imelo srbske registrske oznake

Na avtocestnem počivališču na območju PP Ptuj so bili policisti pred dnevi obveščeni o tatvini približno 480 litrov goriva iz tovornega vozila srbskih registrskih označb. Po nestrokovni oceni je bila z dejanjem lastnikom povzročena škoda v višini 700 eur. Policisti o dogodku še zbirajo obvestila, sporočajo s PU Maribor.

Mariborski operativno komunikacijski center je med 5. uro včeraj in 5. uro danes, prejel 146 klicev, med temi 63 interventnih oz. takšnih, da je bilo potrebno posredovanje policije. V opisanem času smo obravnavali tudi: 6 kaznivih dejanj, 7 prometnih nesreč I. kategorije, 1 prometno nesrečo II. katergorije, v kateri se je 1 oseba lažje poškodovala, 5 prijav kršitev javnega reda in miru, od tega 2 v zasebnem prostoru in 3 na javnem kraju ter 2 požara.