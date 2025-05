Ukradena traktorja že našli, bila sta na italijanski strani meje

V enem od naselij v italijanski deželi Furlanija - Julijska krajina so v noči na soboto našli dva traktorja, ki sta bila ukradena lastnikom na območju naselja Staro selo v občini Kobarid. Enega je neznani storilec ukradel z dvorišča pred hišo, drugi je bil parkiran pri gospodarskem poslopju. Policisti pozivajo k ustreznemu preventivnemu ravnanju.

Kot so navedli na Policijski upravi Nova Gorica, so traktorja italijanski varnostni organi našli v noči na soboto blizu državne meje. Po doslej zbranih podatkih je neznani storilec v prvem primeru odprl drsna vrata dvorišča pri eni od stanovanjskih hiš in pristopil do traktorja, vrednega približno 36.000 evrov, ga na neznani način odtujil ter odšel v smeri Italije.

V drugem primeru pa je prav tako neznani storilec pristopil do kmetijskega stroja, vrednega približno 130.000 tisoč evrov, ki je bil parkiran pri gospodarskem poslopju ene od stanovanjskih hiš, s kontaktnimi ključi je vžgal traktor ter se z njim odpeljal v smeri Italije.

Oba traktorja so že vrnili lastnikom. Policisti pa so o dogodkih obvestili tudi preiskovalno sodnico in okrožno državno tožilko. Policisti Policijske postaje Bovec okoliščine obeh kaznivih dejanj še preiskujejo.

Nasvet policije

Ob tem poudarjajo, da lahko z ustreznim ravnanjem in varovanjem možnost tatvine ali odvzema vozila močno zmanjšamo. Tako vse lastnike traktorjev in drugih motornih vozil pozivajo, da upoštevajo samozaščitne ukrepe in poskrbijo za varnost svojega premoženja. Pri tem naj bodo pozorni tudi na neznance oz. sumljive osebe, ki se pojavljajo v okolici njihovih bivališč oz. kmetij, vožnje traktorjev v nočnem času in druga sumljiva dogajanja v svoji okolici. Prav tako je pomembno, da lastniki ponoči ali ko sicer traktorja dlje časa ne uporabljajo, v ključavnici ne puščajo kontaktnih ključev, saj to storilcem olajša izvršitev kaznivega dejanja.

Vse, ki opazijo sledi tatvin traktorja oz. vloma v motorno vozilo, pa policisti pozivajo, naj to takoj prijavijo najbližji policijski postaji oz. pokličejo na intervencijsko številko policije 113 ali anonimni telefon policije 080 1200 in do prihoda policistov ničesar ne prijemajo ali premikajo zaradi morebitnega poškodovanja ali uničenja sledi, ki bi lahko pripeljale do odkritja storilca kaznivega dejanja.

»Vaša varnost je najpomembnejša, zato nikoli ne poskušajte storilca prijeti sami, zlasti če je fizično močnejši ali celo oborožen oz. je storilcev več,« še svetujejo policisti.