Ukradel pašni aparat

Blejski policisti so včeraj nekaj pred 23. uro obravnavali tatvino pašnega aparata, ki ga je imel lastnik nameščenega na polju za zavarovanje živali. Dejanje je neznani storilec izvršil čez dan. Lastnika je oškodoval do 600 evrov.

Gorenjski operativno komunikacijski center je na številko 113 v zadnjih 24 urah sprejel 82 klicev. Za posredovanje v interventnih dogodkih jih je bilo 40: pet s področja kriminalitete, od tega o vlomu in o tatvini; 17 s področja prometne varnosti, od tega o prometni nesreči s telesnimi poškodbami in osem o prometni nesreči z materialno škodo; 10 s področja javnega reda in miru, od tega štirje o kršitvi na javnem kraju in dva o kršitvi v zasebnem prostoru; sedem o dogodkih, od tega dva o požaru in dva o povoženi divjadi.