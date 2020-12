Ukradel odklenjen avtomobil, v njem so bili ključi

Sevniški policisti so bili včeraj dopoldne obveščeni, da je neznanec s parkirnega prostora v Sevnici odtujil osebni avtomobil VW sharan, ki je bil odklenjen, v njem pa ključi vozila.



S PU Novo mesto sporočajo: »Opravili so ogled in takoj pričeli izvajati aktivnosti za izsleditev storilca. Okoli 13. ure so prejeli obvestilo, da je pri Dvorcah na območju Brežic voznik VW sharan trčil v ograjo ob stanovanjski hiši in peš pobegnil s kraja nesreče. 32-letnega tatu so izsledili, prijeli in ga odpeljali na policijsko postajo.«



Zaradi kršitve določil Zakona o nalezljivih boleznih in Zakona o pravilih cestnega prometa so mu izdali plačilni nalog, zaradi tatvine vozila pa ga bodo ovadili na pristojno tožilstvo.