Ukradel je za cel voziček robe

Brežice • V ponedeljek nekaj po 16. uri so brežiške policiste poklicali na pomoč iz prodajalne, kjer je neznanec brez plačila iz trgovine odpeljal poln nakupovalni voziček artiklov in z ukradenimi predmeti pobegnil z osebnim avtomobilom. Policisti so se takoj podali v lov za tatom in na območju Dvorc izsledili osebni avtomobil, ki ga je vozil 45-letni državljan Hrvaške, v njem pa mu je družbo delal še en 45-letni Hrvat. Odkrili so ukradene predmete iz treh prodajaln, tudi to, kar je skril v prtljažniku pod odejo, in jih vrnili osebju.

Vozniku so zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog tudi odredili hitri test, in ta je bil pozitiven na kokain. Odvzeli so mu prostost in ga pridržali. »Zoper 45-letnega tatu bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo,« je sporočila Alenka Drenik Rangus, tiskovna predstavnica PU Novo mesto.