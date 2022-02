Ukradel drago električno kolo in bežal pred policisti

V torek so ljubljanski policisti obvestili javnost, da je neznani storilec v Šiški vlomil v klet in odtujil električno gorsko kolo znamke Haibike HardNine 4, sive barve ter lastnika oškodoval za okoli 2.000 evrov.

V sodelovanju z oškodovancem so včeraj popoldne izsledili 24-letnega osumljenca, ki se je z odtujenim kolesom vozil na območju Viča. Osumljenca, ki je med begom kolo odvrgel, so prijeli in mu odvzeli prostost za čas zbiranja obvestil.

Kazensko ga bodo ovadili, poroča PU Ljubljana.