Ukradel avto in se z njim večkrat prevrnil

V nedeljo okoli 7. ure je policiste na pomoč poklical moški, ki so mu med košnjo med 5.30 in 7. uro ukradli osebni avtomobil s prikolico. Ta je bil parkiran ob travniku, bil je odklenjen, v njem pa kontaktni ključi.

Kmalu je bil v kraju Trnovec najden avtomobil, ki je bil močno poškodovan. Policisti so ugotovili, da je kaznivega dejanja tatvine osumljen 18-letnik, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Storilec je odtujil osebni avtomobil in vozil po gozdni poti in travniku, kjer je izgubil oblast nad vozilom, se večkrat prevrnil in lažje poškodoval.

Policisti so še ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola, saj je imel v litru izdihanega zraka 0,64 miligrama alkohola. O kršitvah cestnoprometnih predpisov bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče in ga ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja odvzema motornega vozila, so sporočili iz PU Novo mesto.