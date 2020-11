V petek malo pred 19. uro so bili policisti PP Dolenjske Toplice obveščeni o nesreči. Po prvih ugotovitvah je na območju Uršnih sel 77-letnik na dvorišču poskušal spraviti v pogon osebni avtomobil. Ko je vozilo potisnil po poti, je med premikanjem poskušal skočiti na sedež, vendar je padel in ukleščen obtičal med vozilom in podpornim zidom.



Kljub pomoči reševalcev je moški umrl na kraju nesreče. Okoliščine policisti še preiskujejo in bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.