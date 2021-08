Ujeta pod prevrnjenim traktorjem

Danes ob 16.48 se je v gozdu v Žirovskem Vrhu (občina Žiri) prevrnil traktor. Gasilci PGD Dobračeva so s tehničnim posegom rešili osebo izpod traktorja, jo oskrbeli in jo prenesli do reševalnega vozila, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: