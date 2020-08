Na spletni strani uprave za zaščito in reševanje poročajo o nenavadnem nočnem dogodku. Kot so zapisali, so bili ob 0.21 obveščeni, da je v Rižani moški ostal ujet v osebnem vozilu sredi reke.



Gasilci JZ GB Koper so zavarovali kraj dogodka, stabilizirali vozilo in voznika izvlekli iz avta in nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev.