Ujeli voznika, ki je bil že pred 6. uro pijan kot čep

V sredo malo pred 22. uro so policisti PP Šmarje pri Jelšah v kraju Golobinjek ob Sotli ustavili 32-letnega voznika osebnega vozila, državljana Italije, alkotest pa mu je pokazal 0.58 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Policisti so ga pridržali in bo danes priveden k dežurnemu sodniku za prekrške.

Napihal že navsezgodaj

Danes malo pred 5.30 so policisti PP Radlje ob Dravi v kraju Podvelka ustavili opitega 52-letnega voznika osebnega vozila (0,67 mg/l). Policisti so mu prepovedali vožnjo, mu odvzeli vozniško dovoljenje in bodo zoper njega podali obdolžilni predlog.

»Naj spomnimo, da je že pri enem promilu alkohola v krvi bistveno motena reakcija oči na svetlobo in da je bistveno zožen zorni kot oči, kar pomeni, da se težko prilagajamo svetlobnim spremembam in ne moremo pravočasno dojemati, kaj prihaja z naše leve in desne strani, kar je lahko še zlasti usodno v križiščih. Za polovico se zmanjša ocenjevanje globine prostora in pozornost, zaradi česar nismo sposobni voziti s primerno razdaljo. Naše reakcije so prepozne in napačne, na določene nevarnosti sploh nismo več sposobni reagirati. Zato pogosto pride do naletov,« opozarjajo policisti