Ujeli tatove hrane, plen so metali kar čez ograjo

Policisti Policijske postaje Grosuplje so v ponedeljek okoli 19. ure med rednim patruljiranjem opazili skupino oseb, ki so se sumljivo vedle v bližini samopostrežne trgovine. Osebe so namreč preko ograje metale polne vrečke z živili, kar je vzbudilo sum, da gre za kaznivo dejanje.

Policisti so osebe na kraju takoj legitimirali in zoper njih izvedli policijski postopek. Med zbiranjem obvestil se je potrdilo, da so iz trgovine odtujile več prehrambnih izdelkov in trgovino zapustile brez plačila. Ukradeni izdelki so bili zaseženi in vrnjeni v prodajalno.

Po zaključenem postopku bodo policisti z zbranimi obvestili seznanili pristojno državno tožilstvo, ki bo odločilo o nadaljnjih ukrepih. V primeru obtožbe bi lahko storilcem grozila kazen za tatvino, ki je v skladu s kazenskim zakonikom kaznivo dejanje.