Ujeli so jih v Celju in ugotovili: preživljajo se z vlomi

V noči na minulo nedeljo je občan policijo obvestil, da je v Vrunčevi ulici opazil moške, ki so vlamljali v garaže. Iz operativno-komunikacijskega centra Policijske uprave Celje so na kraj dogajanja takoj napotili policijsko patruljo.

Policista sta pri vlomih zalotila tri moške. Ti pa so, ko so opazili moža postave, stekli proti bližnji osnovni šoli, kjer sta jih policista prijela in jim odvzela prostost. Enemu od njih so zasegli vlomilsko orodje.

»V nadaljevanju je bilo ugotovljeno, da gre za tri državljane Slovaške, stare 19, 34 in 58 let, ki so se v Celje pripeljali z osebnim vozilom, ki so ga parkirali v Opekarniški ulici in peš odšli do sklopa garaž, kjer so v štiri vlomili. Po do sedaj zbranih podatkih niso ničesar ukradli, lastnikom so škodo povzročili z uničenjem ključavnic,« pojasnjujejo na celjski policijski upravi.

Kot so dodali, so vsi trije Slovaki brezposelni in jim je izvrševanje kaznivih dejanj premoženjske kriminalitete edini vir dohodka. Dva od njih sta kazniva dejanja v preteklosti izvrševala tudi že na Slovaškem. »Vse tri smo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki jim je odredil enomesečni pripor,« so še dodali.