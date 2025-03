Ujeli so 19 tihotapcev, dva sta jim pobegnila

Na meji s Hrvaško so v treh dneh zgrabili 80 ilegalcev: 72 na novomeškem, po 3 na ljubljanskem in koprskem območju, po enega na celjskem in mariborskem območju. Med njimi je 23 Afganistancev, 18 Bangladešcev, po 7 Indijcev in Mongolov, 5 Sircev, 4 Nepalci ...

Po podatkih Generalne policijske uprave so februarja na meji s Hrvaško zgrabili 915 ilegalcev, večino na novomeškem območju. Vendar ta številka ni dokončna, saj kasneje dodajo še tiste, ki so prišli iz Avstrije, Italije in Madžarske. Februarja so ujeli tudi 19 tihotapcev iz 9 držav: 5 Romunov, 4 Ukrajince, 3 Čehe, dva Srba, po enega Estonca, Grka, Gruzijca, Slovaka in Uzbekistanca, dva pa sta pobegnila.