Ujeli mlade objestneže

ŠIPIć ROMAN Več predrznežev je končalo v prostorih za pridržanje. FOTO: Roman Šipić

Jedel, pil in bežal

Naročeno je pojedel in popil, ko pa bi moral plačati, je odšel brez plačila.

Na Obali je za policisti, kar se tiče kršenja javnega reda in miru, pester konec tedna, saj so imeli opravka s precej kršitelji, posredi pa je bil večinoma alkohol. Začelo se je v petek ob 14. uri, ko so pri Ankaranu ustavili 39-letno voznico osebnega avtomobila, ki je vinjena začela razgrajati in kričati. Napihala je 0,83 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.V noči na soboto, ob 0.39, pa so policiste poklicali zaradi skupine fantov, ki so hodili po plaži v Portorožu, lomili drevesa, razbijali klopi in razne stvari metali v morje. »Policisti so jih izsledili in identificirali tri Ljubljančane, stare 16 let,« je pojasnila, tiskovna predstavnica Policijske uprave Koper. Fantje so poškodovali tri klopi, drevo in stopnice barke. »Po pridobitvi pisne prijave sledi kazenska ovadba za kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari,« je dodala.Nadaljevalo se je v Kopru, kjer je ponoči 27-letnik vozil za bivšim dekletom, vse dokler ni parkirala vozila. Zatem je prišel do vozila, ga brcal in razbil vrata. Ovadili ga bodo. Ob 4. uri pa je v piranskem lokalu, ko so ga že čistili, razgrajal moški. Ker se pijani 42-letnik ni umiril niti po prihodu policistov, so ga pridržali in mu izdali plačilni nalog.V soboto zvečer pa je v eni od piranskih gostiln moški naročil hrano in pijačo. Naročeno je pojedel in popil, ko pa bi moral plačati, je odšel brez plačila. Zaposlena je stekla za njim, ga kmalu dohitela ter ga zadržala, pri tem pa je opazila, da mu je med tekom iz žepa padla osebna izkaznica, in jo pobrala. Ko je neznancu rekla, naj plača račun, se je s tem strinjal. Odšla sta v lokal in rekla mu je, da bo poklicala policijo, nakar jo je ucvrl. Policisti bodo 46-letnika iz Portoroža ovadili.Skoraj hkrati pa je v koprskem lokalu 65-letni Izolan preveč spil in ni hotel plačati pijače. Namesto tega je kričal in žalil zaposlene. Po prihodu policistov se je najprej umiril, potem pa želel oditi. Zanj so uporabili prisilna sredstva, izdali so mu plačilni nalog.