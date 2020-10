Ujeli ilegace, prevažali so jih Italijana, Slovenca in Ukrajinec

Policisti so v torek okoli 16. ure pri krožišču na Drnovem ustavili avtomobil italijanskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da državljana Italije, stara 37 in 40 let, v vozilu prevažata šest državljanov Bangladeša, ki so nezakonito prestopili državno mejo.



Ustavili so tudi osebni avtomobil slovenskih registrskih oznak, v katerem sta bila dva državljana Slovenije, ki sta pri tem prav tako sodelovala. Četverici so odvzeli prostost, jo pridržali in jo bodo s kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države privedli k preiskovalnemu sodniku. Avtomobila so zasegli, policijski postopki z državljani Bangladeša pa še potekajo.



Brežiški policisti so v torek ob 17. uri na Čatežu ob Savi ustavili osebni avtomobil audi A4 poljskih registrskih oznak. Ugotovili so, da 28-letni državljan Ukrajine v vozilu prevaža pet državljanov Bangladeša, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Pridržali so ga in mu zasegli avtomobil. Policijski postopki z državljani Bangladeša še niso zaključeni, poroča PU Novo mesto.



Policisti pa so med opravljanjem nalog varovanja državne meje pri Podbočju (PP Krško) izsledili in prijeli tri državljane Afganistana in dva državljana Kitajske. Postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.