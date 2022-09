Ujeli Bosanca, ki je tihotapil štiri Indijce (FOTO)

Ajdovski policisti so ob 1.48 na hitri cesti H4 iz predora Vipavski Križ v smeri Nove Gorice ustavili 44-letnega voznika VW tourana s tovorno prikolico za prevoz avtomobilov registrskih številk BiH. Policisti so ugotovili, da so v predelanem delu podvozja na prikolici štirje ilegalni prebežniki, stari 20, 24, 27 in 28 let, vsi državljani Indije.

Ugotovili so, da so tujci nedovoljeno vstopili v Slovenijo in s tem kršili zakon o tujcih. Policistom so izrazili namero za podajo vloge za mednarodno zaščito v Sloveniji, zato so jih policisti PP za izravnalne ukrepe Nova Gorica po končanem postopku odpeljali v azilni dom v Ljubljano.

Prav tako so policisti po zakonu o kazenskem postopku odvzeli prostost vozniku, državljanu BiH, in ga pridržali v policijskih prostorih zaradi utemeljenih razlogov za sum prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države. Po končanem postopku ga bodo novogoriški kriminalisti s kazensko ovadbo privedli in v postopek preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Novi Gorici.